Portugal já terá tido 150 mil casos de infeção pela variante inglesa

O especialista apresentou uma análise sobre o efeito das medidas de confinamento. A conclusão é que embora tanto os primeiros pacotes de medidas tenham tido efeito na redução de casos, esse efeito foi mais heterógeneo, com menor efeito em Lisboa. Já a partir do fecho das escolas, a 22 de janeiro, a descida de infeções foi mais uniforme no país, de -8,3% ao dia em Lisboa a -9,9% na região Norte e Algarve.

INSA liga excesso de mortalidade à covid-19 e frio mas 7% dos óbitos a mais estão por explicar

Baltazar Nunes apresentou uma primeira análise sobre o excesso de mortalidade nas últimas semanas, entre a semana 53 de 2020 e a semana 2 de 2021, ou seja entre 28 de dezembro e 14 de fevereiro. Neste período houve mais de 10 mil mortes acima do que seria expectável nestas semanas do ano. O INSA atribui agora 64% das mortes à covid-19, estimando que neste período ocorreram 8905 óbitos ligados à covid-19 - acima dos 8700 óbitos notificados à DGS. O Instituto Ricardo Jorge atribui ainda 2273 óbitos aos efeitos da vaga de frio de janeiro, 19% do excesso de mortalidade. Baltazar Nunes referiu no entanto que 7% do excesso de mortalidade não é explicável por estas duas causas analisadas no modelo do INSA.

Portugal só terá menos de 200 internados em UCI no final de março

Baltazar Nunes recordou os cenários apresentados na última reunião sobre o impacto que teria o confinamento quer na redução da incidência da infeção, quer na diminuição dos internamentos. O efeito na incidência tem ido ao encontro do esperado e INSA espera que na primeira quinzena de março o país fique abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e na segunda quinzena abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes. Quanto aos cuidados intensivos, a meio de março os hospitais terão menos de 300 doentes internados em UCI e no final de março menos de 200. O investigador salientou que "nada está garantido" e que a evolução vai depender da adesão às medidas e comportamentos. "Atualmente Portugal é dos países com medidas mais restritivas", salientou, considerando que esta tendência depende das medidas atualmente implementadas e do controlo das novas variantes. Um dos dados apresentados é que apesar da mobilidade em Portugal ser das mais reduzidas a nível europeu, já há um ligeiro aumento da mobilidade e diminuição do índice de confinamento.

Para manter atuais camas de cuidados intensivos eram precisos mais 448 médicos e 2173 enfermeiros

João Gouveia, coordenador da comissão de acompanhamento da resposta em medicina intensiva, traça o retrato dos hospitais e recorda que Portugal era o país da UE com menor capacidade de medicina intensiva no início da pandemia. A resposta escalou mas o médico sublinha que é impossível manter a situação de pressão a que se chegou no pico desta terceira vaga de covid-19, que implicou parar atividade cirúrgica a outros doentes. Os hospitais chegaram a ter mais de 1400 camas de cuidados intensivos abertas e são atualmente 1339, das quais mais de 600 com doentes infetados.

Para assegurar este nível de resposta sem penalizar outros doentes, o médico diz que eram precisos mais 448 médicos e mais 2173 enfermeiros. Assim, aponta como limite 913 camas de cuidados intensivos a funcionar nos hospitais, 285 para doentes com covid-19 e 629 camas para outros doentes, que era a capacidade inicial do SNS no início do ano passado. "Tendo em conta que em medicina intensiva não gostamos de ter mais de 85% de ocupação para podermos garantir resposta a todas as situações, precisamos de ter no máximo 242 doentes com covid-19", apontou.

"Houve doentes que por incapacidade de vaga que foram tratados em estruturas não perfeitamente adequada"

O médico apresentou a proposta da comissão para controlo da situação na comunidade e o caminho para recuperar patologias deixadas para trás, afirmando que houve doentes que não tiveram tratamento adequado e que têm de ser integrados em unidades de medicina intensiva.

"Apenas podemos fazer isso se acabarmos com todos os locais e todas as formas de tratamento de suporte ventilatório e tratamento de doentes críticos de doentes covid e não covid fora da medicina intensiva. Houve doentes que por incapacidade de vaga foram tratados em estruturas não perfeitamente adequadas. Precisamos de ter esses doentes ter a medicina intensiva, depois de encerrar camas conseguir que a ocupação seja inferior a 80%. Se por acaso a evolução não for aquela que desejamos, é preciso retroceder e todos os hospitais têm de ter planos para recuperação do estado de alerta com identificação de recursos", disse João Gouveia. "Não podemos esperar que seja a medicina intensiva a dar o sinal de as coisas estão mal e que é necessário suspender a abertura. A informação da medicina intensiva é tardia. Essa informação tem de vir de indicadores da comunidade e da saúde pública."

"A situação da medicina intensiva em Portugal ainda é muito frágil. Temos uma capacidade instalada enganadora, que não é real"

Se nas últimas reuniões não tinha havido espaço na agenda para o retrato do estado da medicina intensiva nos hospitais, desta vez o tema não faltou na ordem de trabalhos e João Gouveia terminou a intervenção com o pedido de avaliações semanais sobre a situação epidemiológica, que sejam terminadas as obras em curso e contratados os recursos humanos necessários. "A situação da medicina intensiva em Portugal ainda é muito frágil. Temos uma capacidade instalada enganadora, que não é real. Depende de recursos humanos que não são da medicina intensiva e são precisos noutros locais", sublinhou.

Portugal com patamares de risco superiores a outros países

Carla Nunes apresentou os resultados de um trabalho que está a ser desenvolvido pela Escola Nacional de Saúde Pública e que compara as estratégias seguidas nos diferentes países, nomeadamente os níveis de risco definidos, se existem ou não medidas associadas e quais. Existem matrizes mais permissivas do que outras e com indicadores mais e menos fechados, mas uma das conclusões foi que entre os países analisados, os diferentes patamares de risco são por regra inferiores aos que foram implementados em Portugal. Recorde-se que o país passou a avaliar o risco por concelho por quatro patamares. Acima de 960 casos por 100 mil habitantes, risco máximo de incidência. Entre 480 e 960 casos, risco muito elevado. Entre 240 e 480, risco elevado. Abaixo de 240, risco moderado. No grupo de países analisado pela ENSP, embora este não seja o único indicador tido em conta, Espanha ou Holanda consideram que acima de 250 casos por 100 mil habitantes está-se já no nível de risco mais elevado.

Imunidade de grupo pode ser atingida em agosto, admite coordenador da vacinação

Gouveia e Melo, coordenador da vacinação, apresentou o ponto de situação. Em relação à última reunião, há perspectivas um pouco mais optimistas face ao atraso entrega de vacinas, que será menor do que era projetado há duas semanas quando o país só esperava receber metade das vacinas acordadas no primeiro trimestre, com apenas 1,98 milhões doses de vacinas entregues. Continuam a ser apenas 2,4 milhões até ao final de março, mas agora um pouco mais, e melhoraram as perspectivas em relação ao segundo e terceiro trimestre. Neste cenário, o almirante admitiu que o objetivo da imunidade de grupo, ou seja 70% da população vacinada, pode ser alcançado em "meados do verão", eventualmente no início de agosto.

"Quero referir que isto são expectativas em face de melhoria nas entregas de vacinas mas enquanto não se confirmarem não passam de expectativas." No atual cenário, o responsável admite que Portugal pode vir a administrar 100 mil vacinas por dia, o que obriga a pensar em "modelos alternativos aos centros de saúde para que o processo decorra sem problemas."

15% dos idosos com mais de 80 anos já fizeram a primeira dose

A prioridade é salvar vidas, disse Gouveia e Melo, justificando assim que nesta primeira fase de vacinação 90% das vacinas disponíveis sejam destinadas aos grupos de risco e 10% a grupos de trabalhadores essenciais. Este é o ponto de situação atual: com base nas estimativas de população residente, terão feito já a primeira dose da vacina 15% dos idosos com mais de 80 anos. No caso dos lares e cuidados continuados, a cobertura é de 85%.

Na tabela apresentada pelo responsável pode ver-se que entre os profissionais de saúde, 90% têm já a primeira dose no SNS e apenas 17% no setor privado.