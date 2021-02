Ministra da Saúde esclarece que nova estratégia de testagem só entra em vigor hoje à meia noite

A ministra da Saúde esclareceu hoje que a nova estratégia de testagem revista pela DGS a 11 de fevereiro, que passou a indicar teste a todos os contactos de alguém infetado e não apenas contactos de alto risco, só entra em vigor hoje à meia-noite. “Há necessidade ao nível do SNS24 de parametrizar os algoritmos de encaminhamento para não só quem seja contacto de alto risco mas todos os outros contactos de um caso confirmado independente do nível de risco tenham requisição para realização de teste”, disse Marta Temido, questionada no final da reunião do infarmed sobre a descida de testes nas últimas semanas. “Essa circunstância de que afinal mudou a norma mas o número de testes baixou não é exata. A norma de facto mudou mas a sua entrada em vigor acontece hoje à meia-noite”, esclareceu.

Marta Temido indicou que Portugal continua a ser o sétimo país da UE em termos de testagem por milhão de habitantes. “Portugal realizou no mês de janeiro a maior média de testes por dia, mas o mês de fevereiro foi o terceiro melhor mês desde o início da pandemia. Temos tido nos últimos dias uma redução do número de testes, mas tem um enquadramento. Há uma tendência para que a redução da incidência seja acompanhada por menor procura de testes.”, disse.

Os relatórios do Centro Europeu de Controlo e Prevenção e Doenças, que analisa a situação semanalmente em cada pais com base nos dados fornecidos pelas autoridades nacionais, mostram no entanto que na segunda semana de fevereiro o país baixou para 17º na testagem por 100 mil habitantes depois do pico de testagem em janeiro.

Marta Temido adiantou que as medidas para rastreio estão a ser operacionalizados e que o recurso a testes de saliva está também em cima da mesa, que poderá fazer parte da estratégia que o país “está a articular para entrar em vigor nos próximos dias”.