Empresa portuguesa responsável por projeto estatístico sobre setor cultural da UE

O projeto piloto denominado "Medindo os Setores Cultural e Criativo", tem como objetivo criar um enquadramento estatístico que permita, posteriormente, à União Europeia, medir o potencial e o impacto social e económico destas indústrias e, contará com 350 mil euros de apoio comunitário.

A consultora Qmetrics, criada em 2000, especializou-se em análise e gestão de informação, em particular sobre qualidade de serviços e satisfação do cliente, já tendo trabalhado com empresas nas áreas de saúde, banca, telecomunicações e retalho.

Segundo a Lusa, na página oficial, a Comissão Europeia recorda que o Eurostat - o gabinete de estatísticas da UE - tem produzido "extensas bases de dados" sobre Cultura no espaço europeu. Contudo, necessita de um reforço de informação, tendo em conta a evolução do próprio setor das indústrias criativas e o recente contexto da pandemia da covid-19. Refere a Comissão que "ainda estão em falta dados para alguns indicadores específicos e para alguns setores [das artes e da cultura] e nem todos os dados disponíveis em cada Estado-membro são reportados ao Eurostat".

É importante relembrar que, nos últimos vinte anos, o setor cultural e criativo sofreu com as grandes alterações tecnológicas. Nomeadamente, com o desenvolvimento do digital: crescimento de áreas como a dos videojogos e da realidade virtual, e a entrada no mercado "de grandes plataformas multinacionais."

O projeto piloto, conta ainda com a participação da plataforma portuguesa independente de media Gerador, assim como com as empresas estrangeiras Fundación Alternativas, Cumediae e everis. A Qmetrics e a Gerador explicam que "o consórcio fará uma extensa análise da informação disponível a nível internacional, contactando todos os países da União Europeia, com o objetivo final de propor novas formas de avaliação e preencher qualquer lacuna que possa existir entre os dados atuais desses setores" , referem ainda que as principais entidades culturais respetivas de cada país, como os Ministérios da Cultura, e as instituições responsáveis pela análise estatística, como os Institutos Nacionais de Estatística de todos os membros da União Europeia, serão chamados a intervir na concretização deste projeto.

De acordo com a Comissão Europeia, os dados mais recentes, de 2016, revelam que as indústrias criativas e culturais do espaço europeu empregam mais de 12 milhões de pessoas e geram 509 mil milhões de euros de valor acrescentado na economia, em particular "com o contributo de micro e pequenas empresas".