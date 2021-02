Até ao último minuto, FC Porto desfaz empate e vence o Marítimo por 1-2

Penalti conquistado por Francisco Conceição e concretizado por Otávio livrou os dragões do empate no tempo de compensação.

FC Porto vence Marítimo por 1-2 num jogo em que as duas equipas mantiveram o empate até ao cair do pano. O penalti sobre Francisco Conceição e marcado por Otário valeu a vitória, já depois do tempo regulamentar da partida da 20ª jornada da I Liga.

Sem querer aumentar a distância do líder Sporting, os dragões concretizaram cedo o primeiro golo, aos 14 minutos, num livre marcado por Sérgio Oliveira, a bola saltitou na grande área de Amir, até Taremi dirigir a bola para aos pés de Uribe, que rematou para o fundo da baliza no Funchal.

Foi sol de pouca dura. A vantagem no marcador terminou aos 18 minutos quando, na sequência de um canto, a bola chega a Tagueu e acaba nos pés de Léo Andrade que precisou apenas de encostar a bola para a baliza do guardião dos azuis e brancos. O lance foi avaliado pelo VAR e só foi validado três minutos depois de verificar que o jogador do Marítimo estava em jogo por 90 centímetros.

No restante tempo da partida, o FC Porto dominou o Marítimo, sem dar grande espaço a potenciais ataques perigosos, mas não foi capaz de direcionar a bola para o fundo da rede maritimista. Depois de múltiplas tentativas, aos 90 minutos, Francisco Conceição foi empurrado por Rúben Macedo no interior da grande área. O árbitro Vitor Ferreira não pensou duas vezes e apontou decididamente para a marca da grande penalidade. Otávio não deixou escapar a oportunidade de desfazer o empate e fez o 1-2 aos 90+2 minutos.

Agora, o FC Porto continua com a mesma distância que já tinha de 10 pontos do Sporting, antes do clássico com os leões no próximo sábado. Já o Marítimo reforçou o seu lugar na última posição da tabela classificativa.