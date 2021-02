Padrão dos Descobrimentos: Chega enviou carta a Costa a criticar "desprezo pela história"

O Chega enviou uma carta a António Costa a questionar se o PS manterá “a confiança política num deputado e militante que mostra desprezo pela história de Portugal”. Na carta, André Ventura acusa o socialista Ascenso Simões de ter “escrever aberrações” e desafia o PS a demarcar-se dessas declarações. Ascenso Simões escreveu, num artigo no diário Público, que o Padrão dos Descobrimentos “devia ter sido destruído”.

Na carta enviada ao secretário-geral do PS, André Ventura defende que este pensamento é preocupante e perigoso. “Querer reescrever a história não é democrático”, afirma o líder e deputado do Chega. “O deputado Ascenso Simões teceu comentários que, quero acreditar, envergonham o Partido Socialista”, acrescenta.

Francisco Rodrigues dos Santos desafiou António Costa, no sábado, a colocar “os seus deputados na ordem”. Para o líder do CDS, considerou que “ver um deputado do PS, partido que suporta o Governo, a defender a demolição do Padrão dos Descobrimentos é o cúmulo da falta de noção”.