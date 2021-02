Independentista catalão preso

Agora vê-se que a liberdade de expressão também é maior com a República (qualquer Presidente está habituado aos ataques maiores e mais soezes) do que com a Monarquia (onde nada se pode dizer da Família Real).

Nas últimas eleições autonómicas catalãs esperava-se, além da vitória do candidato socialista, um recuo (não verificado) das forças independentistas. A verdade é que os independentistas ainda apareceram mais reforçados, dominando para cima de 50% do Parlamento Regional, prontos a inviabilizarem qualquer Governo regional que não lhes convenha. O que tornou menos revelante a vitória socialista.

E nesta situação, que fazem os centristas (os do Centro de Península) espanhóis? Acirram mais o problema, prendendo e fazendo um mártir independentista. Esperava-se lucidez deles? Desde quando? É preciso ver que o Partido Nacionalista Catalão nunca teve nada de esquerdista.

Eu, talvez pela idade, não tinha nada que ver com a opção entre republicanos e monárquicos. Tirando o facto de reconhecer que os republicanos privilegiam mais o mérito, e os monárquicos a origem familiar e a educação (o que tem sido visível, e ultrapassado, em certos casamentos). Noutras coisas, a ponderação seria diferente. Agora vê-se que a liberdade de expressão também é maior com a República (qualquer Presidente está habituado aos ataques maiores e mais soezes) do que com a Monarquia (onde nada se pode dizer da Família Real). Tirando o que o rapper catalão possa ter exagerado noutras coisas menos democráticas, isso é dado como motivo determinante da sua prisão.