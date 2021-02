Mais de 30 anos depois, Harry Shearer deixa de dar voz a personagem negra dos Simpsons

Harry Shearer junta-se assim a Hank Azaria, que no ano passado anunciou que deixaria dar voz à personagem indiana Apu Nahasapeemapetilon.

Harry Shearer vai deixar de ser a voz do personagem negro Dr. Hibbert, juntando-se assim a outros atores brancos que deixaram de dar voz a minorias na série Simpsons.

O ator será substituído por Kevin Michael Richardson já no episódio do próximo domingo, 'Wad Goals'. Harry Shearer era a voz do médico mais habilidoso de Springfield desde 1990.

De realçar que o ator dá ainda voz a outras personagens da série, como Ned Flanders e o Diretor Skinner, e a Fox confirmou ao The Post que este irá continuar a fazer a dobragem de outros papéis.

Harry Shearer junta-se assim a Hank Azaria, que no ano passado anunciou que deixaria dar voz à personagem indiana Apu Nahasapeemapetilon. No entanto, Azaria é ainda a voz de uma ampla gama de personagens na série, como Moe e Chief Wiggum.

Os Simpsons não são, contudo, a única série a abordar o tema. No ano passado, também o ator Mike Henry, que dava voz à personagem negra Cleveland em Family Guy, anunciou a sua saída. Na série Big Mouth, da Netflix, por exemplo, Jenny Slate também deixou de dar voz a Missy.

Mais recentemente, em Portugal, também o filme Soul, da Disney, gerou polémica, uma vez que tem um protagonista negro e a voz de atores negros na versão original, contudo, na versão portuguesa, a dobragem foi feita por atores brancos, nomeadamente pelo ator Jorge Mourato, a voz da personagem principal. Várias personalidades assinaram uma petição para que fosse feita uma nova versão do filme, mas até então a Disney manteve-se em silêncio.