China acelera exportação de vacinas contra a covid-19

A China quer aumentar a produção das suas vacinas contra o novo coronavírus para dois mil milhões de doses, em 2021, e quatro mil milhões, até 2022. O objetivo do país é tornar-se o maior fornecedor de vacinas para os países em desenvolvimento.

Os quatro mil milhões de doses irão cobrir até 40% da procura global de vacinas, estimou o presidente da Associação da Indústria das Vacinas da China, Feng Duojia.

A China já distribuiu doses das suas vacinas, desenvolvidas pela Sinopharm, Sinovac e CanSino, em 22 países em desenvolvimento, de acordo com dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. No total, as vacinas já chegaram a África, ao Sudeste Asiático, à América Latina e à Europa.

No continente europeu, há apenas dois países a administrar vacinas chinesas – a Sérvia e a Hungria –, mas na Amértica Latina há mais de uma dezena, entre os quais o Uruguai, República Dominicana, México, Colômbia, Bolívia, Argentina, Brasil e Peru.