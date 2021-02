MAPFRE Portugal com lucros de 15,8 milhões

O grupo MAPFRE Portugal obteve um resultado global de 15,8 milhões de euros no exercício de 2020, com o volume de prémios a atingir os 261,2 milhões de euros, evidenciando uma melhoria de desempenho apesar dos efeitos da pandemia.

Atualmente, a MAPFRE marca presença em Portugal com várias seguradoras: MAPFRE Seguros Gerais, MAPFRE Seguros de Vida, Bankinter Vida Portugal (resultante da parceria com o Bankinter) e, mais recentemente, MAPFRE Santander Portugal, em parceria com o Banco Santander.

Os resultados das sociedades MAPFRE Seguros Gerais SA e MAPFRE Seguros de Vida SA atingiram o valor de 8,7 milhões de euros. O rácio combinado do negócio Não Vida teve um comportamento excecional e fixou-se em 93,3%. Este valor está em linha com a evolução dos últimos anos e resulta da estratégia de negócio que tem vindo a ser implementada.

Os prémios em Portugal destas sociedades atingiram os 138,8 milhões de euros, representando um crescimento de 1,7 por cento em relação ao ano anterior.

Segundo Luis Anula, CEO da MAPFRE, “os resultados foram positivos e encorajadores. Conseguimos superar o mercado no crescimento em prémios e a nossa operação foi capaz de responder aos desafios, de se adaptar e mesmo de melhorar alguns aspetos do seu desempenho”.

À semelhança do que foi adotado pelo grupo MAPFRE a nível mundial, também em Portugal foi ativado um plano com medidas especificamente orientadas para mitigar os efeitos da pandemia.

Doações diretas à sociedade, nomeadamente material e equipamento médico oferecido aos hospitais centrais de Lisboa e ao Hospital de S. João (Porto), ações de voluntariado corporativo e apoio social através da Fundação MAPFRE foram outras iniciativas que marcaram o exercício de 2020 em Portugal.

A nível internacional o Grupo MAPFRE manteve em 2020 a solidez financeira, apesar de algumas quebras e provisões extraordinárias nalguns mercados.

As receitas globais ascenderam 25.419 milhões de euros, menos 10,7% que em 2019, embora se mantivessem as fortes contribuições dos três principais mercados (Espanha, Brasil e Estados Unidos).

O volume de prémios totalizou 20.482 milhões de euros, evidenciando uma queda de 11,1% em relação ao exercício anterior, fundamentalmente resultante dos efeitos da pandemia.

Os resultados da MAPFRE a nível mundial foram, apesar do contexto exigente decorrente da pandemia, de 526.5 Milhões de Euros. Já o resultado operacional fixou-se em 658 Milhões de Euros.

No final de 2020 os ativos totais do Grupo MAPFRE somavam 69.153 milhões de euros.