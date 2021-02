Bayern goleia Lazio e Chelsea vence pela margem mínima

A noite em Roma foi de desastre para a equipa da casa. Os campeões em título da Liga dos Campeões dispararam três golos na primeira parte, e resolveram rapidamente a partida. Lewandowski inaugurou o marcador aos 9 minutos, seguindo-se Jamal Musiala, aos 23, e Leroy Sane, aos 42.

Já na segunda parte, Francesco Acerbi atrapalhou-se e acabou por marcar na própria baliza, fazendo o quatro a zero para os visitantes.

Pouco depois, a Lazio ainda conseguiu reduzir, aos 49 minutos, com Joaquín Correa a rematar no coração da área.

O marcador, no entanto, ditou a vitória para o Bayern de Munique, que recebe a Lazio de volta a 17 de março, na Alemanha.

A partida entre Atlético de Madrid e Chelsea viu os 'colchoneros' atingir o terceiro jogo seguido sem ganhar, após um empate e uma derrota frente ao Levante.

Em Bucareste, impedidos de jogar no estádio da capital espanhola, as duas equipas foram incapazes de inaugurar o marcador durante toda a primeira hora de jogo.

Aos 68 minutos, no entanto, Giroud deu uso ao pé esquerdo e fez o um a zero, num golo que ainda precisou de verificação do VAR, mas que no fim se manteve.

O resto da partida não veria mais golos, com João Félix, que deixou o campo aos 82 minutos, a não conseguir novamente marcar um golo.

Com este resultado, o Chelsea parte com vantagem para a receção ao Atlético de Madrid, na segunda mão, a 17 de março.