Relatório de vacinação: 248.708 portugueses já tomaram as duas doses da vacina

Os dados também revelam que a região de Lisboa e Vale do Tejo já ultrapassou o Norte com mais pessoas vacinadas – 221.815 (mais 49.844 do que na semana anterior), e já tem 4% da população com a primeira inoculação e 2% com a vacinação completa.

Em todas as terças-feiras, a Direção-Geral da Saúde (DGS) apresenta os dados referentes à vacinação contra a covid-19 em Portugal.

No relatório desta semana, até este domingo, 433.475 pessoas já tomaram a primeira dose, o que representa 4% da população portuguesa, mais 96.701 do que na semana anterior. Com a vacinação completa, temos 248.708 pessoas, o que corresponde a 3% dos portugueses. Cada percentagem aumentou um por cento relativamente à semana passada.

Os dados também revelam que a região de Lisboa e Vale do Tejo já ultrapassou o Norte com mais pessoas vacinadas – 221.815 (mais 49.844 do que na semana anterior), e já tem 4% da população com a primeira inoculação e 2% com a vacinação completa.

O Alentejo continua a ser a região onde a percentagem de população com a primeira dose inoculada é mais elevada – 7%. No total, foram administradas 51.347 (mais 6.683) e 4% já tem a vacinação completa.

De seguida, está o Centro onde 6% da população recebeu a primeira dose e 4% já inocularam a segunda dose. Têm, no total, 163.749 (mais 34.271) pessoas vacinadas.

Já o Norte administrou vacinas a 219.961 pessoas (mais 47.000), representando 4% da população com a primeira dose e 2% com a vacinação completa, como Lisboa e Vale do Tejo.

O Algarve continua a ser região com menor número de vacinas administradas - 23.995 (mais 5.236). Mas tem as mesmas percentagens de primeira dose administrada e vacinação completa de Lisboa e do Norte – 4% e 2% respetivamente.

O relatório semanal da DGS sobre a vacinação em Portugal também apresenta a análise por idades e revela que 8% da população com 80 ou mais anos já tem a vacinação completa contra o novo coronavírus, portanto, mais 9.479 pessoas e mais um por cento do que na semana passada.

Já a percentagem de pessoas apenas com uma dose da vacina subiu de 12% para 19% numa semana. Até domingo, 126.259 pessoas desta faixa etária receberam uma dose da vacina, mais 46.485 do que na semana anterior.

No caso da população entre os 65 e os 79 anos, 24.108 pessoas já tomaram as duas doses da vacina, o que representa 2% da população neste grupo etário, mais 6.927. Foram administradas a 36.921 pessoas deste grupo a primeira dose, mantendo-se ainda a percentagem de cerca de 2% da população nesta faixa etária com a primeira inoculação.