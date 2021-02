PJ investiga caso de mulher encontrada morta numa habitação em Castro Daire

A Polícia Judiciária está a investigar o homicídio de uma mulher, encontrada morta, esta terça-feira, no interior da sua residência no concelho de Castro Daire.

Segundo a publicação regional Jornal do Centro, a mulher de 54 anos foi encontrada pelo filho, que trabalhava com a mãe nas brigadas rápidas de intervenção da Segurança Social no combate à covid-19 e que estranhou o facto de a mãe não ter aparecido para trabalhar.

Ao final da tarde de ontem, deslocou-se à casa da mãe e encontrou-a morta, ainda de pijama na cama. Telefonou para o número de emergência que mobilizou uma equipa dos Bombeiros de Castro Daire para o local. Ainda foram executadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. No decurso dos procedimentos, depararam com “um ferimento que não era comum”, disse a adjunta do comando dos Voluntários ao Jornal do Centro.

A GNR foi chamada e o caso entretanto passou para a alçada da Polícia Judiciária, que continua a investigar o caso. Segundo as autoridades, a vítima foi atingida nas costas por um tiro.