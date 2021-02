Israel é o país com mais vacinas contra a covid-19 administradas por 100 habitantes

Israel é o país do mundo com mais vacinas contra a covid-19 administradas por cada 100 habitantes. O país já administrou 30 vezes mais doses do que o resto do mundo.

Em Israel, por cada 100 pessoas, já foram administradas 88,77 doses. A média mundial situa-se nas 2,77 doses. No entanto, segundo dados do site ourworldindata, a administração de doses no país está abrandar.

Por regiões, a América do Norte lidera a lista de imunizações, com uma média de 11,52 doses administradas por cada 100 habitantes. Em relação ao aumento de administrações face à última semana, foi no continente africano que se assistiu ao maior aumento (65%). Contudo, em termos absolutos, esta região administrou menos de uma vacina por cada 100 pessoas (0,21).

A média da União Europeia, ronda as 6,25 doses, com um aumento 24,5% face à última semana. Em Portugal, foram administradas 6,81 doses por 100 habitantes, o que revela um aumento de 28,7%. A lista é liderada por Malta, com 15,02 doses por cada centena de pessoas, seguida da Dinamarca (8,82) e da Islândia (8,19). Portugal surge no 12.º lugar e a Bulgária em último, com 2,13 doses inoculadas.