Vacina da Johnson & Johnson de dose única contra a covid-19 considerada eficaz nos EUA

A vacina de dose única da americana Johnson & Johnson contra a covid-19 foi considerada eficaz pela Agência Americana para a Segurança Alimentar e do Medicamento (FDA, na sigla em inglês).

De acordo com documentos divulgados, a que a agência de notícias France Presse (AFP) teve acesso, a eficácia da vacina é de 85,6% contra as formas graves da doença nos estudos realizados nos Estados Unidos da América (EUA), 81,7% na África do Sul e 87,6% no Brasil.

O comité consultivo da FDA vai reunir-se daqui a dois dias para examinar a utilização de emergência da vacina nos EUA..