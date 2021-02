Parlamento venezuelano quer expulsar do país embaixadora portuguesa da UE

O parlamento venezuelano - controlado maioritariamente pela facção "chavista" do país - pediu a expulsão da portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, embaixadora da União Europeia (UE) no país.

A Assembleia Nacional (AN) venezuelana votou por unanimidade a expulsão da embaixadora da UE do país e a sua consideração como "persona non grata". Esta resolução nasce das novas imposições colocadas ao governo de Nicolás Maduro pela União Europeia, que adicionou 19 pessoas do Executivo venezuelano à lista de personalidades a ser sancionadas, devido às eleições parlamentares de dezembro do ano passado, que a UE considerou "pouco transparentes" e "pouco inclusivas".

O presidente da AN, Jorge Rodríguez, disse levantar as mãos para "pedir que se declare a representante da UE pessoa não grata", para "apelar a que se revisem as condições em que existe um escritório (de representação) da União Europeia aqui na Venezuela" e "para condenar uma ação contra venezuelanas e venezuelanos, sanções que são contra a soberania da Venezuela, contra o nosso gentilício de seres humanos dignos, leais à pátria de Bolívar (Simón)".

Foi ainda votado por unanimidade um voto de condenação às "ações, medidas coercitivas unilaterais, grosseiras, ilegais, emitidas pela União Europeia, contra 19 altos funcionários do Poder Público venezuelano", como o mesmo o definiu.

Não é, no entanto, a primeira vez que Isabel Brilhante Pedrosa se vê envolvida num processo de expulsão do país. Em maio de 2020, Nicolás Maduro, presidente do país, ordenou a sua expulsão, dando-lhe um espaço de tempo de 72 horas para abandonar a Venezuela. Uma decisão tomada, novamente, após sanções aplicadas pela UE ao Governo de Maduro.

A decisão acabou por não se concretizar, mas os tempos recentes parecem mostrar que o governo de Nicolás Maduro está empenhado em isolar-se da União Europeia e retirar do país a sua presença.