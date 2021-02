Jennifer Lopez surpreende fãs ao aparecer vestida de noiva em fotografia

Jennifer Lopez surpreendeu os seus seguidores ao partilhar uma fotografia na qual surge vestida de noiva.

A imagem foi partilhada nas stories da sua conta de Instagram e não foi preciso muito tempo até que se tornasse viral.

Sublinhe-se que devido à pandemia, a cantora e atriz já teve de adiar pelo menos duas vezes o seu casamento com Alex Rodriguez.

Mas também ainda foi desta, é que afinal a fotografia foi tirada durante as gravações do filme Shotgun Wedding, uma comédia na qual jennifer Lopez contracena com Josh Duhamel.