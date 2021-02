Tottenham segue folgadamente para os 'oitavos' da Liga Europa

Se o jogo na Hungria, a 18 de fevereiro, tinha sido já um carimbo quase certo para os Spurs, a receção ao Wolfsberger em Inglaterra foi o último prego no caixão para os alemães.

A primeira mão dos 16-avos da Liga Europa viu o Tottenham vencer o Wolfsberger por 4-1, e na segunda mão a sorte também não sorriu aos germânicos.

Logo aos 11 minutos, Dele Alli recebeu a assistência de Matt Doherty e fez o um a zero para a equipa da casa, que se manteve em vantagem até ao intervalo.

A segunda metade do jogo, no entanto, viu o Tottenham aumentar a passada e marcar mais três golos.

Carlos Vinicius reforçou a vantagem logo aos 50 minutos, seguindo-se Gareth Bale, aos 73 minutos, e finalmente, aos 83 minutos, um bis do internacional brasileiro cedido pelo SL Benfica, que fechou o marcador em quatro a zero.

Com este resultado, o Tottenham vence nos 16-avos da Liga Europa e segue para os 'oitavos' com um total de 8 golos, face a um solitário golo do Wolfsberger AC, que acaba assim a sua passagem pela liga europeia.