City bate Mönchengladbach e Real Madrid vence por margem mínima

A primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões acabou da melhor forma para o Manchester City. O Real Madrid, por sua vez, venceu pela margem mínima numa partida em que a Atalanta jogou a maior parte do tempo com 10 jogadores.

O jogo entre Borussia Mönchengladbach, que teve de ser jogado em Budapeste devido às limitações impostas pela pandemia da covid-19, acabou com os líderes da Premier League a atingir a 19.ª vitória seguida.

O golo inaugural da equipa inglesa foi 100% português, com Bernardo Silva - assistido por João Cancelo - a fazer o um a zero para os citizens.

O resultado mateve-se até ao minuto 65, quando Gabriel Jesus aproveitou a jogada construída, novamente, por João Cancelo e Bernardo Silva, para fazer o dois a zero.

Findada a partida, os citizens acabam com um pé mais perto dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com grande vantagem para a segunda mão, a ser jogada em Manchester, no dia 16 de março.

O Real Madrid, por sua vez, venceu a Atalanta com um golo tardio, assinado por Ferland Mendy, que colocou assim a equipa da capital espanhola em vantagem para a segunda mão dos oitavos, a ser jogada no dia 16 de março, em Madrid.

É importante ainda salientar que os espanhóis jogaram durante a maior parte da partida contra 10, já que Remo Freuler viu um cartão vermelho direto logo aos 17 minutos de partida, e acabou expulso.