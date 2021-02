SEF deteta indíviduos procurados nas fronteiras terrestres e aéreas

Um dos casos teve lugar no aeroporto de Lisboa, os restantes em fronteiras terrestres.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiros (SEF) comunicou ontem através de uma nota de imprensa que detetou nos últimos dias 15 indivíduos sobre os quais pendiam medidas cautelares, sendo que 14 foram intercetados em pontos de passagem autorizados (PPA) de Quintanilha, Vila Verde de Raia, Valença, Castro Marim, Vilar Formoso e Vila Verde de Ficalho.

No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi intercetado um cidadão estrangeiro sobre o qual pendia uma medida cautelar – era pessoa procurada em âmbito de processo judicial.

No PPA de Quintanilha foi, por um lado, detetada uma medida cautelar com pedido de paradeiro policial e por outro, emitido um alerta sobre uma possível tentativa de entrada em território nacional de quatro cidadãos estrangeiros que já tinham tentado entrar em Portugal anteriormente mas sem reunir as condições necessárias.

Em Vila Verde da Raia foram detetadas duas medidas cautelares para apreensão de documentos de identificação e uma outra relativamente a pessoa procurada no âmbito de um processo judicial. Além disso, acabou por ser também intercetado um outro cidadão sob o qual pendia um mandado de captura para cumprimento de pena em Estabelecimento Prisional por crime de tráfico de estupefacientes. O mesmo foi detido e levado para o estabelecimento prisional de Vila Real.

Em Valença detetaram-se três medidas cautelares para apreensão de documentos de identificação e outra com indicação para controlo específico.

Relativamente à PPA de Vila Verde, foram detetadas duas medidas cautelares para apreensão de documentos de identificação. Em Castro Marim e Vilar Formoso, o SEF detetou três medidas cautelares referentes a pessoas procuradas no âmbito de um processo judicial e uma outra medida com indicação de vigilância discreta e de controlo específico e efetivo.