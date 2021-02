Covid-19. Maioria dos concelhos já não preenchem critério para testes em escolas e fábricas

Estratégia de testagem revista há duas semanas deu orientações para testes regulares em fábricas e escolas de concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes. A ideia é despistar casos assintomáticos e evitar cadeias de transmissão, mas se há duas semanas ainda eram a maioria, agora, com a epidemia a ceder, são cada vez menos. DGS diz que estratégia está a ser operacionalizada pelo Ministério da Saúde mas não esclarece se este patamar se vai manter.

A maioria dos concelhos do país já não preenche o critério para avançar com testes regulares em escolas, prisões e locais de trabalho com maior contacto social (nomeadamente, fábricas, construção civil, entre outros) definido na estratégia nacional de testagem para a covid-19, revista pela Direção-Geral da Saúde há duas semanas.

O documento determina que a testagem regular, que tem vindo a ser defendida por vários especialistas para despistar casos assintomáticos – de resto como foi implementado nos lares a partir de outubro – passem a ser realizados a cada 14 dias nos concelhos que registem uma incidência de novos casos superior a 480 casos por 100 mil habitantes. Mas com a epidemia a ceder em todo o país, são cada vez menos os concelhos onde se aplica, isto numa altura em que a estratégia está ainda a ser operacionalizada.

Mantendo-se a redução de casos, ao longo das próximas semanas não deverá haver nenhum concelho neste patamar, já que as projeções apresentadas ao Governo são de que nas próximas semanas o país volte a registar uma incidência de covid-19 abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes, o que já não acontecia desde o verão.