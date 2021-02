PSP destrói granada encontrada em quinta de Viseu

A PSP destruiu, esta quarta-feira, uma granada encontrada no interior de um barracão, pelo próprio proprietário, numa Quinta no Viso-sul, em Viseu.

Tratava-se de uma granada de mão defensiva, que devido ao seu avançado estado de deterioração e ao perigo que representava o seu manuseamento e transporte, foi decidido a sua destruição no local, “após tomadas todas as medidas de segurança", segundo o comunicado da PSP.

Foi garantido um perímetro de segurança no local, para desativar a granada no local, onde estiveram equipas de intervenção rápida, do núcleo de armas e explosivos, como também meios de socorro dos Bombeiros Municipais.