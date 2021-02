Meshkov Brest anuncia desistência do FC Porto na Liga dos Campeões de andebol

O Meshkov Brest, clube de andebol bielorrusso que iria defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões da modalidade, lançou um comunicado a indicar que os dragões desistiram da competição, devido à paragem cardiorrespiratória sofrida pelo guarda-redes Alfredo Quintana, que desde a passada segunda-feira se encontra em estado grave no Hospital de São João.

A notícia, no entanto, não foi confirmada pelo clube azul-e-branco.

Os bielorrussos desejaram ainda as melhoras ao luso-cubano, de 32 anos, que se encontra a lutar pela vida após uma paragem cardiorrespiratória.

O FC Porto está em sexto lugar do Grupo A, com oito pontos, e a confirmar-se oficialmente a desistência, não deverá disputar as partidas frente ao Meshkov Brest, Elverum (Noruega) e Flensburg-Handewitt (Alemanha).