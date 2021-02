Números de óbitos e de internados são os mais baixos em quase quatro meses

O novo balanço das autoridades de saúde nacionais, divulgado esta quinta-feira, dá conta de mais 1.160 casos de covid-19 e 49 óbitos, registados nas últimas 24 horas. No total, o país soma agora 16.185 mortes associadas à doença e 80.1746 diagnósticos confirmados.

Sublinhe-se que o número diário de óbitos é o mais baixo desde 8 de novembro, quando foram notificadas 48 mortes por covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o maior número de infeções: 546. Segue-se o Norte com 326, o Centro com 137, o Algarve com 45 e o Alentejo com 22. Na Madeira há mais 81 infetados e nos Açores mais três.

Das 49 mortes, 28 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Norte, cinco no Centro, três no Algarve e dois no Alentejo. Na Madeira e nos Açores não houve qualquer registo de óbito.

Neste momento, estão internadas 2.613 pessoas, menos 154 do que no balanço anterior, das quais 536 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, menos 31 do que ontem.

O registo de internamentos é também o menor desde 8 de novembro, quando estavam nos hospitais 2.425 doentes covid.

Mais 2.659 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 711.713.

Atualmente há 73.848 casos ativos, menos 1548 do que na véspera, e as autoridades de saúde têm 57.694 contactos sob vigilância.