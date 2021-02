Portugal já não faz parte das regiões da UE em risco muito elevado de propagação da covid-19

Portugal já não está na lista das regiões da União Europeia (UE) de risco muito elevado, que inclui regiões ou países onde a taxa de novos casos é superior a 500 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O país entrou nesta categoria no início de fevereiro devido ao elevado número de contágios.

Tal como foi decidido pelos líderes europeus no final de janeiro, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) adicionou aos seus mapas semanais de análise à propagação da covid-19 na Europa a cor de vermelho-escuro para definir as regiões ou países onde a situação epidemiológica é muito grave. Este documento serve de guia para os Estados-membros para estabelecer as restrições necessárias para as viagens não essenciais.

Agora, equiparando-se a quase toda a Europa, todas as regiões de Portugal (incluindo a Madeira) estão na categoria vermelha, o que explica que a taxa de incidência de novos casos por covid-19 varia entre 50 e 150 ou entre 150 e 500 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os Açores são a única região de Portugal na categoria inferior, laranja, que se refere a territórios onde a taxa de notificação de novas infeções é de 50 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias ou entre 25 a 150 por 100 mil habitantes.

De realçar que a ECDC está a utilizar um sistema de semáforos para avaliar a propagação do novo coronavírus na União Europeia: verde (situação favorável); cinzento; laranja e vermelho-escuro (situação muito grave).

A cor vermelho-escura foi adicionada ao sistema na tentativa de desencorajar as viagens não essenciais na UE por parte da Comissão Europeia, no momento em que a pandemia começou a agravar-se no continente.