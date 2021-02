DGS vai rever patamar para testagem massiva

A Direção-Geral da Saúde vai rever os patamares para testagem na comunidade. A indicação foi dada hoje ao final do dia. Como o i noticiou na edição desta quinta-feira, com a melhoria da situação epidemiológica, a maioria dos concelhos já não preenchia o critério para testagem regular em escolas, fábricas ou áreas de maior contacto social, como construção civil, atualmente prevista apenas em concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes.

Com a testagem ainda a ser operacionalizada e defendida como peça central para o desconfinamento, o atual patamar implicaria que não se aplicasse na maioria dos concelhos.

Numa nota enviada às redações, a DGS esclareceu que está a ser preparada uma nova versão da estratégia, que teve a última atualização a 11 de fevereiro, prevendo já na altura futuras revisões. Um dos pontos a ajustar será este patamar, esclareceu a DGS, que esta semana, questionada pelo i, não tinha esclarecido se a norma seria revista. “Em função da evolução da situação epidemiológica, vão ser consideradas incidências inferiores às que atualmente estão previstas na norma e que respondem melhor às necessidades de testagem para a fase atual e próximas fases da epidemia”, garante.

Os planos para operacionalizar a testagem serão definidos em cada setor pelos respetivos ministérios.