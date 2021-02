Cuidar do Tesouro

A nossa História não vive apenas nos livros que contam os feitos nacionais. Vive materialmente no Património que as gerações passadas nos legaram.

Por Francisco Rocha Gonçalves

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

Tenho muitas vezes presente uma frase atribuída a Eduardo Mondlane: “Portugal tem excesso de História”. Ouvi-a, a primeira vez há mais de 20 anos, e sempre retive o mesmo pensamento. É verdade!

Portugal é, talvez, a mais bem-sucedida experiência política da Europa. É quase um mistério perceber como é que este cantinho da Península Ibérica se manteve (e mantém) independente e com fronteiras estáveis há 900 anos e como foi que construiu esse excesso de História.

Na semana passada assinalámos um dos mais importantes, emblemáticos e simbólicos momentos em Oeiras, com a assinatura do auto de cedência da Quinta da Cartuxa para a posse do Município.

Chegaram ao fim estes penosos 30 anos de abandono, com graffitis a fazer esconder a beleza dos claustros, com o entulho, portas velhas e azulejos partidos a ensombrar os corredores do Convento, com uma Igreja desperdiçada pelos vitrais partidos e ali deixada ao esquecimento.

Três décadas de degradação e de várias insistências por parte do Município para que nos deixassem cuidar. Cuidaremos, então. Este é o nosso tesouro. O nosso Património, a nossa História, terá a dignidade merecida e será entregue às futuras gerações.

E todo este tempo de espera serviu de lição. Mais para uns, do que para outros. O estado de abandono a que muito património português foi relegado não é um determinismo.

A organização do Estado e a cooperação entre o Estado Central e o Estado Local - porque há apenas um Estado - com a entrega de Património para quem tem condições de dele cuidar, deveria ser o vetor fundamental da gestão do nosso tesouro.

O protocolo ora assinado com o Ministério da Justiça confere ao Município de Oeiras a gestão, por um período de 42 anos, da Quinta da Cartuxa, marca a abertura de um novo tempo. E este momento é histórico. Em primeiro lugar para a população de Caxias, que há muito aspirava por ver recuperado este valioso Património da sua localidade para que dele pudesse fruir.

Mas o simbolismo estende-se à Área Metropolitana de Lisboa e ao País, porque é disso que se trata com este valioso Património.

E agora vamos cuidar e trazer a Arte à História. Ali pretendemos que seja criado um Centro de Arte Contemporânea, com um programa cultural alargado, além da requalificação paisagística que irá integrar a Quinta da Cartuxa e a Quinta Real de Caxias.

E a este momento, de profundo simbolismo para Oeiras, junta-se o mesmo que foi vivido há pouco mais de um ano, com a aquisição da Estação Agronómica, também finalmente cedida pelo Estado, onde se inclui a Casa da Pesca e todo o espolio da antiga Quinta do Marquês de Pombal. E deste tesouro já estamos a cuidar com resultados a olhos vistos.

Dois sonhos cumpridos e a História a poder seguir o seu caminho além dos livros.

É este novo tempo que queremos ter em Oeiras, um tempo que deve chegar a todo o país, a todo o Património nacional para que dele ninguém se esqueça.