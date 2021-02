Morreu Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto

O guarda-redes de andebol do FC Porto, Alfredo Quintana, morreu nesta sexta-feira, confirmou o Futebol Clube do Porto através de um comunicado nas redes sociais.

Quintana, luso-cubano de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um treino na passada segunda-feira, e desde então se encontrava no Hospital de São João a lutar pela vida.

O internacional, originário de Cuba e nacionalizado português,somou 72 internacionalizações pela seleção portuguesa – a última das quais no último Campeonato do Mundo, no Egito, onde Portugal alcançou a sua melhor classificação de sempre (10.º lugar). O guarda-redes fez parte da equipa do FC Porto desde 2010, onde realizou 431 jogos.