PSP apanha homens a confraternizar e a jogar dominó numa mesa improvisada em drogaria em Espinho

A PSP identificou quatro homens, que estavam a confraternizar numa drogaria em Espinho, violando as medidas impostas no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

A força de segurança revela, num comunicado divulgado esta sexta-feira, que os suspeitos "confraternizavam numa mesa improvisada, numa drogaria, estando dois a jogar dominó".

Todos os intervenientes foram identificados, tendo-lhes sido levantados autos de contraordenação, informa a PSP.

O proprietário do estabelecimento, que fazia parte do grupo, foi também autuado, por inobservância das regras de ocupação, lotação, permanência e distanciamento físico em locais abertos ao público.