Estados Unidos "nunca aceitarão" anexação da Crimeia pela Rússia

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou, esta sexta-feira, que os Estados Unidos da América "não aceitam e nunca aceitarão" a anexação da Crimeia pela Rússia.

"Os Estados Unidos não aceitam e nunca aceitarão a chamada anexação da península e estaremos com a Ucrânia contra as ações agressivas da Rússia", afirmou o Presidente eleito em novembro, numa declaração sobre o sétimo aniversário da invasão na Ucrânia.

"Os Estados Unidos continuam a apoiar a Ucrânia e os seus aliados e parceiros hoje, como tem feito desde o início deste conflito. Neste aniversário sombrio, reafirmamos uma verdade simples: a Crimeia é a Ucrânia", disse.

O conflito entre as forças armadas russas, apoiadas por separatistas pró-russos, e as tropas ucranianas teve início em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, uma península localizada no Mar Negro e até então um território da Ucrânia. Em sete anos, o conflito já provocou cerca de 13 mil vítimas mortais.