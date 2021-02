Harry revela por que se afastou da família real, a primeira palavra que Archie disse e fala sobre a série The Crown

O príncipe Harry fez uma série de revelações numa entrevista com James Corden, para o programa 'The Late Late Show'.

Enquanto passeavam por Los Angeles, Harry falou sobre o afastamento da família real britânica, revelou qual foi a primeira palavra do filho, Archie, e ainda se pronunciou sobre a série 'The Crown', da Netflix.

De acordo com o marido de Meghan Markle, a família mudou-se para a Califórnia, sobretudo, por causa da imprensa.

"Foi um ambiente realmente difícil, como acho que muitas pessoas viram. Todos nós sabemos como a imprensa britânica pode ser. Estava a destruir a minha saúde mental", contou. "Era tóxico, então eu fiz o que qualquer marido e qualquer pai faria, 'preciso de tirar a minha família daqui'”, acrescentou, admitindo, contudo, que irá sempre contribuir para o serviço público – uma declaração que contrasta com as palavras da Rainha, que disse que os duques de Sussex não podiam “continuar com as responsabilidades e deveres que vêm com uma vida pública".

"Quaisquer que sejam as decisões tomadas daquele lado [família real], eu nunca desistirei. Irei sempre contribuir. A minha vida é um serviço público, então onde quer que esteja no mundo será a mesma coisa", garantiu.

Já sobre 'The Crown', o príncipe diz que se sente mais confortável com a série do que com algumas notícias que saem sobre si.

“É fictício. É vagamente baseado na verdade”, observou. "Claro que não é estritamente preciso... Estou muito mais confortável com 'The Crown' do que a ler histórias sobre a minha família e da minha esposa ou sobre mim mesmo. A série é obviamente ficção (…) mas [outras histórias] estão a ser relatadas como factos. Eu tenho um problema a sério com isso”, explicou.

Embora se saiba que a série não vai chegar à vida adulta de Harry, o príncipe foi questionado sobre que ator o deveria interpretar se tal acontecesse. Harry respondeu Damian Lewis, o ator conhecido por séries como 'Segurança Nacional' e 'Billions'.

Apesar de estar a milhares de quilómetros da família, Harry, que espera o segundo filho, diz que mantém contactos com todos via Zoom e acabou por revelar qual foi a primeira palavra de Archie.

“O meu filho já tem mais de um ano e meio, é histérico, tem uma personalidade incrível, já junta duas, três palavras, já está a cantar. A sua primeira palavra foi 'crocodilo', três sílabas”, revelou. "Curiosamente, a minha avó perguntou-nos o que o Archie queria no Natal e a Meg disse que uma máquina de waffles, então ela enviou-nos uma máquina de waffles para o Archie”, contou, explicando que Archie acorda de manhã e a primeira coisa que diz é "waffle".