Félix da Costa termina primeira corrida da temporada em 11.º lugar

António Félix da Costa, o piloto português que venceu a temporada 2019-20 do Mundial de Fórmula E, deu hoje início à nova temporada da modalidade.

Em Riade, na Arábia Saudita, deu-se a primeira corrida noturna desta categoria, e Félix da Costa começou do 18.º lugar da grelha.

O piloto da DS Techeetah conseguiu subir sete lugares ao longo de toda a corrida, e acabou a primeira etapa do Mundial em 11.º lugar.

No pódio estiveram Mitch Evans, da Jaguar Racing, Edoardo Mortara, da Rokit Venturi Racing e, em primeiro lugar, Nyck de Vries, da Mercedes.

A dose repete-se neste sábado, no mesmo circuito.

