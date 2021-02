Federer anuncia regresso e Nadal falha mais um torneio

O suíço, número cinco do ranking da ATP, anuncia o seu regresso, ao mesmo tempo que Rafael Nadal, número 2, falha novo torneio.

À medida que Roger Federer regressa aos courts, Rafael Nadal parece afastar-se cada vez mais.

O tenista suíço não joga desde 2020, quando perdeu para Novak Djokovic no Open da Austrália. Uma lesão no joelho, que obrigou a duas intervenções cirúrgicas, acabou por afastar Federer dos courts.

Agora, o helvético recorreu às redes sociais para anunciar o seu regresso, com o torneio de Doha na mira, a decorrer entre 8 e 14 de março.

Em sentido contrário está Rafael Nadal, número dois do ranking da ATP, que recentemente anunciou que não iria participar no ATP 500 de Roterdão, nos Países Baixos, e que, esta sexta-feira, revelou que iria também falhar o torneio de Acapulco, no México, da mesma categoria, a acontecer entre 15 e 20 de março.

A causa? Uma lesão nas costas sofrida durante a partida com Stefanos Tsitsipas, no Open da Austrália, que deixou fortes mazelas e obrigou o espanhol a reconfigurar o seu calendário.