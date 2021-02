Espanha. João Félix e Trincão com vitórias na mira

O Atlético de Madrid está no topo da tabela classificativa da primeira liga espanhola, mas os recentes resultados fizeram encolher a distância que tinha face ao segundo lugar. Com um jogo a menos, os ‘colchoneros’ ficaram apenas com três pontos de vantagem frente ao Real Madrid, após um empate e uma derrota com o Levante nas últimas jornadas. A primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões não correu da melhor forma para o Atlético, que acabou derrotado pelo Chelsea por uma bola a zero. No domingo, os ‘colchoneros’ vão enfrentar o Villareal, que está a dezoito longínquos pontos de distância, e que não vence há seis partidas na liga. Na calha está, para o Atlético, manter a liderança na tabela e a distância para o Real Madrid e o Barcelona.

João Félix, internacional português de 21 anos que milita no Atlético, tem dado que falar nas últimas exibições do clube, com os jornais desportivos espanhóis a questionar-se sobre a sua qualidade. Por exemplo, a Marca comentou que Félix “começou o jogo sem ser capaz de controlar uma bola”, referindo-se à exibição frente ao Chelsea para a Liga dos Campeões. Recorde-se que o português marcou um único golo nas últimas 14 presenças oficiais.

Trincão pode voltar à ribalta

O FC Barcelona, onde joga o internacional português Trincão, que recentemente brilhou, vai no sábado até à Andaluzia para defrontar o Sevilha, equipa orientada pelo ex-FC Porto Julen Lopetegui. Apenas dois pontos colocam o Barça em vantagem frente aos sevilhanos, que têm um jogo em atraso na liga, o que significa que, em caso de vitória, passam a figurar como fortes candidatos ao terceiro lugar da tabela classificativa. Os blaugrana, por sua vez, têm tido altos e baixos, com a pesada derrota frente ao PSG, para a Liga dos Campeões, por quatro bolas a uma, e o empate com o Cádiz. Na última jornada, no entanto, conseguiram bater o Elche por três a zero, com um bis do argentino Lionel Messi.

Trincão, que trocou o Sporting de Braga pelos blaugrana, estreou-se a marcar pela equipa no início do mês contra o Real Bétis, com nota máxima, pois permitiu ao Barcelona vencer a partida e garantir os três pontos. Na jornada seguinte, o jovem vianense fez ainda melhor: bisou frente ao Alavés, numa partida que viu o Barcelona golear os visitantes por cinco a um. As exibições, aliás, valeram-lhe os elogios, por exemplo, de Mascherano, antigo médio do Barcelona, que disse ser “um jovem que promete muito”. Frente ao Elche, no entanto, Trincão bem que tentou, mas não foi capaz de colocar o esférico na baliza contrária. No sábado, na deslocação até Sevilha, surge um novo teste tanto para a equipa catalã – que não aproveitou o deslize do líder Atlético frente ao Levante – como para o internacional português de 21 anos.