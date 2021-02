Rio põe Moedas a funcionar

Carlos Moedas não tem carisma, não deixou marca como comissário europeu, não gosta de andar no meio do povo nem de fazer campanhas porta a porta, tem como mancha curricular aquela famosa frase e o telefonema gravados nas reuniões da família Espírito Santo quando era secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, mas não obstante é um excelente candidato para disputar a Câmara de Lisboa com o socialista Fernando Medina.

Moedas, como Medina, não é alfacinha, nem lisboeta – se Medina nasceu no Porto, Moedas é alentejano de Beja. Sendo um socialista e o outro social-democrata, ambos têm a particularidade de serem filhos de convictos militantes do PCP.

Moedas, como Medina, não arrasta multidões, não é um mobilizador de massas, não tem um discurso galvanizador, nem seguidores ou tropas no aparelho do partido que justifiquem a indesmentível ambição de um dia poder chegar a líder do partido.

Mas um e outro são inteligentes, respeitados no partido e fora dele, competentes nas funções que lhes são confiadas, mesmo que sem rasgo e com manifestas insuficiências.

«O Moedas, o Moedas! Eu punha já o Moedas a funcionar», foi esta a frase de autoria do presidente do GES na Suíça, José Manuel Espírito Santo, que antecedeu um telefonema de Ricardo Salgado a pedir os bons ofícios ao então comissário europeu durante uma reunião da família Espírito Santo na altura crítica para o grupo GES/BES em 2014, pouco tempo antes da resolução que determinaria o fim do banco e da constituição como arguido do antigo Dono Disto Tudo.

A frase e o telefonema estão gravados, são públicos e obrigaram Carlos Moedas a prestar esclarecimentos por escrito ao Parlamento – garantindo que nunca deu seguimento às pretensões de Salgado nem as transmitiu a Passos Coelho. Mas do rótulo de ‘facilitador’ não se livrou.

Quem põe Moedas a ‘funcionar’ é, agora, Rui Rio, numa altura particularmente crítica para a sua liderança e para a sua ambição de um dia poder liderar o país.

As próximas autárquicas, como o próprio líder do PSD reconhece, são decisivas para o seu futuro político.

Nesse sentido, a escolha de Carlos Moedas para cabeça de lista em Lisboa é a melhor possível, externa e internamente.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.