A brigada do reumático e o assalto à televisão

Neste tempo tão conturbado, começo a perceber a razão de tantos gostarem de regimes como o da Venezuela, Cuba e, em alguns casos, até da Coreia do Norte, onde não há liberdade de imprensa nem de opinião e tudo o que é publicado serve para glorificar quem está no poder.

Começo por escrever algo que os subscritores de uma ‘Carta aberta às televisões generalistas nacionais’, publicada na edição de 23 de fevereiro do Público, gostariam que eu não pudesse escrever. E quando digo eu estou a dizer qualquer um. Ontem, na sua edição de fim de semana, o jornal i fez um dossiê sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, onde se falou de como as cerca de seis mil doenças raras afetam as populações.

O lado positivo, dizia-se, é que há cada vez mais doenças que começam a ser controladas. Já o lado negativo é bem o espelho de como o Governo está a enfrentar esta pandemia em algumas das suas vertentes. Veja-se o caso da vacinação: os portadores de doenças raras só são prioritários quando têm mais de 50 anos. Acontece que muitas dessas pessoas têm uma esperança de vida inferior a meio século! Ninguém se deu conta disso? Não há trabalho de equipa?

Mas em Portugal acontece outro fenómeno curioso: aqueles que lutaram contra a ditadura de Salazar querem eles próprios impor a sua ditadura. Numa caldeirada entre apoiantes do PCP e uns intelectuais afetos ao BE, juntando uns pozinhos do PS radical, vemos pessoas como Vasco Lourenço, Ana Benavente, Manuel Carvalho da Silva, Rita Rato, Diana Andringa ou Jorge Silva Melo defenderem coisas como isto: «Não podemos aceitar o apontar incessante de culpados, os libelos acusatórios contra responsáveis do Governo e da DGS, as pseudonotícias (que só contribuem para lançar o pânico) sobre o ‘caos’ nos hospitais, a catástrofe, a rutura sempre anunciada, com a hipotética ‘escolha entre quem vive e quem morre’, a sistemática invasão dos espaços hospitalares, a falta de privacidade dos doentes, a ladainha dos números de infetados e mortos que acaba por os banalizar», e por aí fora.

