Joga-se hoje o clássico no Dragão

O FC Porto recebe o Sporting CP, líder da tabela classificativa, que se encontra a uns generosos 10 pontos de distância, para a 21.ª jornada da Primeira Liga.

O clássico, para o qual Sérgio Conceição não poderá contar com Mbaye, poderá significar a aproximação do FC Porto ao primeiro lugar, ainda que, mesmo em caso de vitória, a distância seja de uns enormes 7 pontos. Francisco Conceição, filho do técnico dos dragões, será titular na partida, após o sucesso nas recentes exibições com a equipa principal.

Outra surpresa é o regresso de Marcano, que já estará apto para o jogo, que tem início marcado para as 20h30, e será apitado por João Pinheiro.