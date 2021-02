Número diário de mortes por covid-19 é o mais baixo desde o final de outubro

O novo balanço das autoridades de saúde nacionais, divulgado este sábado, revela que foram diagnosticados 1.071 novos casos de covid-19 e 33 óbitos associados à doença nas últimas 24 horas. No total, o país soma agora 16.276 vítimas mortais e 803.844 infetados desde o início da pandemia.

De realçar que o número diário de óbitos hoje registado é o mais baixo desde final de outubro. É preciso recuar ao dia 29 de outubro, quando também morreram 33 pessoas devido à covid-19, para encontrar um número tão baixo. Das 33 mortes, 19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, quatro no Norte, três no Alentejo e duas no Algarve.

Quanto aos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o maior número de infeções: 536. Segue-se o Norte com 267, o Centro com 140, o Alentejo com 28 e o Algarve com 23. Na Madeira há mais 73 infetados e nos Açores mais quatro.

O número de internados voltou a descer e, neste momento, estão internadas devido à covid-19 2.180 pessoas, menos 224 do que no balanço anterior. Este é o número mais baixo desde 2 de novembro. Destas, 492 – o número mais baixo desde 2 de janeiro - encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 30 do que ontem.

Mais 2.820 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 717.313.

Atualmente há 70.255 casos ativos, menos 1.782 do que na véspera, e as autoridades de saúde têm 48.490 contactos sob vigilância. Destaque para o número de casos ativos que é o mais baixo desde o início do ano.