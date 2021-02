SEF deteve dois homens com mandados de detenção na fronteira com Espanha

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve dois cidadãos portugueses com mandados de detenção, nas fronteiras terrestres com Espanha.

Num comunicado, emitido este sábado, o SEF revela que uma das detenções ocorreu no Ponto de Passagem Autorizado (PPA) em Vila Verde da Raia, Chaves, esta sexta-feira. O homem, de 28 anos, tinha pendentes dois mandados de detenção e um mandado de detenção europeu para extradição. O detido, residente na Suíça, foi levado para o Estabelecimento Prisional de Vila Real para o cumprimento de uma pena de dois anos e nove meses pelo crime de furto qualificado e cinco meses pelo crime de ofensas à integridade física qualificado.

A outra detenção foi feita no PPA em Quintanilha, Bragança, na semana passada. O detido tinha pendente um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais portuguesas. Segundo o SEF, o homem, de 24 anos, foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva pela autoria de dois crimes de violência doméstica. O arguido recolheu ao Estabelecimento Prisional do Porto onde aguardará os ulteriores termos do processo judicial.

Recorde-se que as fronteiras com Espanha estão encerradas devido à pandemia de covid-19. A circulação entre os dois países, nos 16 PPA, é apenas permitida em casos excecionais - como o transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.