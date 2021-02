Grupo Simab com lucro de 5,4 milhões no quarto trimestre de 2020

O grupo que gere os mercados abastecedores de Lisboa, Braga, Évora e Faro aunicou um lucro de 5,4 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, o que representa uma subida de 9,2%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O grupo Simab, que gere os mercados abastecedores de Lisboa, Braga, Évora e Faro, teve um lucro de 5,4 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, o que representa uma subida de 9,2%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. "As contas agora divulgadas, e ainda por auditar, confirmam um resultado líquido consolidado positivo em 5,4 milhões de euros, superior ao quarto trimestre de 2019", lê-se no comunicado da empresa que pertence ao grupo Parpública.

Neste período, a dívida financeira liquida consolidada do grupo saldou-se nos 39 milhões de euros, menos 11,7% do que em dezembro de 2019.

O EBITDA consolidado – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – ascendeu a 12 milhões de euros. Por sua vez, os rendimentos operacionais registados fixaram-se nos 17 milhões de euros, uma subida de 0,5% face ao período homólogo.



O peso dos gastos operacionais sobre o volume de negócios situou-se em 28,7 pontos percentuais, "praticamente em linha" com o ano anterior (28,6 pontos percentuais). Entre outubro e dezembro do ano passado, o grupo reforçou os seus capitais próprios em seis pontos percentuais.



No comunicado, o grupo Simab destacou ainda a redução da dívida perante o Banco Europeu de Investimento (BEI), respeitantes aos mercados abastecedores de Braga (MARB) e Faro (MARF), com dívidas acumuladas desde 2001 – as dívidas do MARB somam meio milhão de euros (valor mutuado cinco milhões de euros) e do MARF 166 mil euros (valor mutuado 15 milhões de euros).