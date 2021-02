Preço dos combustíveis mantém tendência de subida

O preço da gasolina deverá subir 1,1 cêntimos, com o litro de gasolina simples 95 a custar, em média, 1,519 euros. Já o gasóleo deverá subir cerca de 1,3 cêntimos, para 1,357 euros.

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir esta segunda-feira, 1 de março, confirmando a tendência que se verifica desde novembro – e de forma mais acentuada a partir da primeira semana de fevereiro. Esta é a 17.ª semana consecutiva de subida, tendo sido interrompida apenas no início de fevereiro – a gasolina já subiu 11 cêntimos desde o início do ano (seis em fevereiro).

As cotações podem no entanto variar de posto para posto, já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, Portugal tem dos combustíveis mais caros da Europa. Os dados da Comissão Europeia também deixam claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Entre os Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,266 euros por litro, enquanto o diesel vale 1,101 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,314 euros e um litro de gasóleo vale 1,122 euros.