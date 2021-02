Bambari: Civis na linha de fogo

Por volta da uma da tarde do dia 15 de fevereiro, a cidade centro-africana de Bambari, onde militares portugueses já tiveram de combater em várias ocasiões, voltou a ouvir o estrondo da guerra.

Militares centro-africanos, acompanhado por mercenários russos da Wagner e tropas ruandesas, tomaram de assalto os bairros maioritariamente muçulmanos de Bambari. Procuravam rebeldes da União para a Paz na República Centro-Africana (UPC), de Ali Darassa, um infame senhor da guerra que se infiltrara ele próprio na cidade, tentando controlá-la de novo, contou ao Nascer do SOL uma fonte da MINUSCA, a missão das Nações Unidas na RCA.

Os capacetes azuis ficaram à defesa, entrincheirados em pontos estratégicos, entrando esporadicamente em bairros para extrair civis em perigo, enquanto Bambari era inundada por fogo de armamento pesado, com sangrentos combates rua a rua, casa a casa, que duraram dois dias.

Desta vez, os 180 militares portugueses que compõem as Forças de Reação Rápida da MINUSCA ficaram longe da ação. Estão em Bangui, a recuperar dos combates que travaram há uns meses em Bossembélé, a oeste da capital, confirmou o Estado-Maior-General das Forças Armadas. No meio do caos, pelo menos 14 pessoas, incluindo uma mulher e uma criança, foram massacradas numa mesquita, vitimadas por estilhaços de explosões – a MINUSCA assegura só soube do sucedido através de um relatório da Amnistia Internacional, que denunciou o crime.

Os rebeldes culpam os militares e os seus treinadores russos e ruandeses, as autoridades acusam a UPC de usar civis como escudo humano. Ambas acusações plausíveis, dado os rebeldes já o ter feito no passado, e os mercenários da Wagner – que estão na RCA após o Kremlin assinar um acordo para extração de diamantes com o Governo de Faustin-Archange Touadéra – não terem fama de serem particularmente cuidadosos com civis.

O ataque à mesquita não foi o único crime cometido durante a ofensiva. Vários dos grupos armados ativos na cidade aproveitaram a confusão para vandalizar e saquear pelo menos quatro centros de saúde, roubando equipamento e medicamentos, contou Blaise Kabongo, diretor da delegação do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários em Bambari. «A situação ainda é muito instável, apenas faremos uma avaliação completa do que se passou na cidade na próxima semana», salientou, ao Nascer do SOL. Para já, felizmente, parece que nenhum funcionário ficou ferido, dado que já se tinham posto em fuga.

Senhores da guerra

Bambari, quarta cidade da RCA, com uns 40 mil habitantes, sabe bem o que é sofrer. Nos tempos mais duros – quando uma coligação de rebeldes muçulmanos, a Séléka, derrubou o Presidente François Bozizé, em 2013, que ripostou com sanguinárias milícias cristãs, conhecidas por anti-balaka – Bambari esteve no centro do conflito sectário. De um lado a cidade, a oeste, ficam bairros maioritariamente cristãos, do vivem sobretudo muçulmanos – divididos por uma rara estrada alcatroada, crucial para ir da capital para o distante leste do país, e por anos de receio mútuo e animosidade.

Contudo, nos últimos anos, notou-se uma transformação radical. «Nas vielas movimentadas do mercado de kidjigira, em Bambari, clientes de todas as fés acotovelam-se, juntos, enquanto sai vapor de panelas penduradas e moscas voam à sua volta», descreveu um repórter da AFP, em 2017, após ser concluído um acordo de paz, envolvendo grupos anti-balaka e Séléka, incluindo a UPC. «Finalmente, as pessoas, não têm medo». As autoridades até declararam Bambari «cidade piloto», o local onde concentrar os esforços de organizações humanitárias, símbolo de um país rejuvenescido.

Não que não tenham havido sobressaltos. Durante esses anos, Ali Darassa, um nigeriano de etnia fula, cujo currículo inclui ter sido dirigente de um grupo armado no vizinho Chade, ganhou cada vez mais poder. O senhor da guerra, tornado, por momentos, aliado do Governo, tomou controlo da produção de café na região, bem como as minas de ouro Ndassima, a uns 65 km de Bambari, além de cobrar ‘impostos’ e ‘portagens’ na cidade, escreveu a Foreign Policy – desde então, passou a controlar território que vai até à fronteira com o Sudão do Sul, abrindo caminho a todo o tipo de tráfico e contrabando, acrescentou fonte da MINUSCA.

Contudo, em 2019, Darassa desentendeu-se com o Governo centro-africano, e decidiu tomar a cidade de assalto. Foi travado por forças da MINUSCA, com as tropas portuguesas, as forças especiais da missão, bem no centro da refrega, duro combate que durou mais de cinco horas.

Darassa foi escorraçado, mas muitos das suas tropas são oriundas de Bambari, bem capazes de se infiltrar entre a população. Após as eleições de dezembro de 2020, boicotada por uma coligação que incluí a UPC, e que uniu anti-balakas e sélékas sob a liderança do ex-Presidente Bozizé, Darassa tomou boa parte de Bambari – até ser expulso a semana passada, em confrontos que deixaram um rasto de carnificina entre civis.

Coragem e dedicação

Mal se ouviu o som dos combates, a equipa dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) em Bambari, que apoia um dos quatro centros de saúde atacados, no leste da cidade preparou-se para tratar de feridos de guerra em massa. «A essa hora, estava no escritório com o pessoal administrativo, e, felizmente, algumas pessoas estavam no complexo para almoçar», conta ao Nascer do SOL Jacob Kuehn, coordenador da MSF em Bambari. «Na segunda-feira, o que fizemos foi preparar-nos para receber feridos. Mas o que vimos, na prática, foi combates tão pesados que as pessoas não conseguiam chegar ao hospital em segurança», lamentou Kuehn, que opera na margem sul do rio Ouaka – os feridos tinha que cruzar a linha da frente para lá chegar.

Durante esse dia, só uma mão cheia de feridos chegou ao hospital. «Foi silencioso durante a noite, a nossa equipa continuou a tratar os pacientes que recebeu, passaram a noite no hospital», continuou Kuehn. «Lentamente, os combates começaram a diminuir outra vez na terça-feira, por volta das duas horas da tarde. Duas horas depois as ambulâncias puderam começar a deslocar-se, e a Cruz Vermelha trouxe-nos dezenas de feridos». Entre os 36 que foram chegando incluíam-se oito mulheres e nove crianças, entre os 17 meses e os 17 anos, que sobreviveram.

«Começámos a deslocar-nos mais livremente na tarde de terça-feira. Nesse dia, visitei um centro afetado pelos combates, chamado Elevage centre du Santé, que é gerido pelo ministério da Saúde, mas que apoiamos com medicamentos, treino, supervisão».

Normalmente, este é um sítio alegre, onde famílias podem ter acesso aos cuidados que tanto precisam, levar os seus filhos a um pediatra e grávidas têm consultas pré-natais. Contudo, subitamente, transformou-se num campo de batalha. «Eu próprio fui lá, vi que havia buracos de bala na tenda médica que usamos para consultas, havia um buraco de uma explosão numa das paredes, com um pouco menos de um metro de circunferência. Viam-se perfurações de estilhaços e o chão estava cheio de cartuxos».

«Para mim, isso sugere – não o posso confirmar, porque não o vi – que houve pessoas a disparar dentro do centro», lamentou o dirigente da MSF. «O que é sempre muito preocupante para nós, porque os centros médicos estão protegidos pela lei internacional, enquanto espaços neutrais».

No entanto, se houve algo que ficou claro face aos confrontos, foi a resiliência e coragem da população de Bambari, considera Kuehn. Uma semana depois, os profissionais de saúde centro-africanos já estavam de volta ao trabalho, no mesmo local onde tinha chovido balas e explosivos. «Deixou-me uma profunda sensação de humildade ver estas pessoas aparecer para trabalhar, para cuidar de pacientes depois de uma semana pesada como aquela», elogia. «E, no dia seguinte, nós estávamos lá para apoiá-los».

Mesmo o resto população, apesar dos traumas de tantos anos de guerra, começou a sair à rua para ganhar o seu pão. «Hoje estava a andar pela rua, e vi que os mercados estão abertos, podemos ver a vida económica a voltar ao normal. É incrível quão rapidamente as pessoas recuperam, quão resilientes são, e desejosas de alguma normalidade», nota Kuehn. «Contudo, debaixo da superfície, há um impacto claro de conflito prolongado, a um nível prático. As pessoas enfrentam um aumento do preço da comida, é mais difícil terem acesso a cuidados de saúde, terem acesso à escola, a coisas básicas».