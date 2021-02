Tottenham regressa às vitórias com goleada frente ao Burnley (4-0)

Os spurs regressaram às vitórias frente ao Burnley, após terem sofrido cinco derrotas nas últimas seis jornadas.

Gareth Bale foi o homem da tarde, tendo inaugurado o marcador logo aos 2 minutos. O galês voltou a brilhar aos 15 minutos, quando assistiu Harry Kane no segundo golo dos spurs.

Ainda antes do intervalo houve tempo para mais um golo, desta vez nascido dos pés de Lucas Moura.

Findada a primeira metade, o Tottenham dominava sem qualquer obstáculo, e o Burnley via-se cada vez mais longe de conseguir sair de Londres com algum ponto.

Gareth Bale esteve inspirado nesta partida, e acabou por bisar aos 55 minutos, com assistência do sul-coreano Son Heung-min, fazendo o quatro a zero para os spurs.

Pouco se fez sentir a presença dos visitantes, e o Tottenham Hotspur conseguiu conquistar três importantes pontos, que lhe permitem continuar a sonhar com um lugar nas competições europeias.

O Burnley, por sua vez, cai para o 15.º lugar, e aproxima-se perigosamente da zona de despromoção.