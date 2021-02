Idoso que sofria ataque de epilepsia foi resgatado em Sintra

A Polícia Marítima de Cascais, através do Comando-local, resgatou um homem, de 79 anos, que teve "uma forte dor no peito", acabando por perder os sentidos, enquanto caminhava entre as praias do Magoito e da Aguda, em Sintra.

O alerta foi recebido através dos Bombeiros Voluntários de Colares, às 13h10, neste domingo, segundo consta numa nota divulgada pela Autoridade Marítima Nacional. Mais se acrescenta que, devido ao alerta, a Polícia Marítima de Cascais foi imediatamente chamada e acudiu ao local.

As autoridade terão constatado que se tratava de um ataque de epilepsia, e a vítima foi estabilizada e transportada para uma unidade hospitalar.