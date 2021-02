Ex-administrador da Media Capital Bernardo Bairrão morreu aos 54 anos

Em comunicado, a Media Capital, proprietária da TVI, manifesta “profundo pesar” pela morte do ex-diretor, vítima de doença prolongada.

Bernardo Bairrão, 54 anos, antigo administrador do Grupo Media Capital, morreu ontem vítima de doença prolongada. Em comunicado, a Media Capital, proprietária da TVI, manifesta “profundo pesar” pela morte do ex-diretor, que entrou para os quadros da empresa em 1994.

Bernardo Bairrão tornou-se, mais tarde, diretor-adjunto do então presidente, Miguel Pais do Amaral. "Em 2006, assumiu o cargo de Administrador Delegado da Plural Entertainment Portugal, posição que acumulou com o cargo de administrador da TVI até 2011", lê-se na nota

Envolvido em projetos ambiciosos e inovadores na TVI, Bernardo Bairrão está associado a um marco notável no percurso da ficção nacional portuguesa, nomeadamente: a conquista do primeiro Emmy Internacional para Portugal com a vitória da novela 'Meu Amor' da TVI em 2010.

“O legado de Bernardo Bairrão permanecerá para sempre connosco”, termina o comunicado enviado às redações.