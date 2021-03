Efemérides de 1 de Março

Em 1977, o I Governo Constitucional do pós 25 de Abril, chefiado por Mário Soares, criou há 44 anos um cabaz de compras, numa tentativa de controlo da inflação.

1290 D. Dinis criou há 731 anos os Estudos Gerais, em Lisboa – e a primeira escola universitária do país, a futura Universidade de Coimbra, que será confirmada a 9 de agosto pelo Papa Nicolau IV (1227-92, entronizado em 88).

1896 O físico francês Henri Becquerel (1852-1908) descobriu há 125 anos a radioactividade.

1925 Começaram há 96 anos as primeiras emissões regulares de rádio em Portugal, por iniciativa do comerciante e industrial, depois comendador, o lisboeta Abílio Nunes dos Santos Júnior (1892-1970).

1946 O MUD-Movimento de Unidade Democrática de oposição ao salazarismo reclamou há 75 anos um inquérito sobre a situação dos presos políticos, num comunicado assinado por Norton de Matos, Azevedo Gomes, Bento de Jesus Caraça e António Sérgio.

1948 O Governo da Ditadura tornou pública há 73 anos a ilegalização do MUD, um ano depois de promulgada a decisão, tendo a espera servido para a reunião de "provas" contra o movimento.

2005 A Direcção Geral de Saúde activou há 16 anos, no tempo de Sócrates, o plano de contingência da chamada gripe das aves.

2007 O livro Orgulho e Preconceito, da escritora inglesa Jane Austen (1775-1817), foi eleito há 14 anos o melhor romance de sempre pelos leitores britânicos.

2017 Foi libertada há 4 anos a ex-agente da CIA Sabrina de Sousa, envolvida no rapto do egípcio e radical islâmico Abu Omar, em 2003, em Milão, por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, após o perdão de um ano na pena concedido pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella.

2018 Depois de muito criticada a nova taxa turística de Lisboa, ela começou a ser adoptada por municípios de outras filiações, sendo aplicada há 3 anos, a todos os hóspedes com idade superior a 13 anos, na cidade do Porto.

2020 No Uruguai, Luis Lacalle Pou (n.1973) assumiu há 1 ano a Presidência da República pondo fim a 15 anos de governo de esquerda.