Comissão Europeia apresenta proposta de passaporte digital para vacinados e recuperados

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou, esta segunda-feira, que Bruxelas irá apresentar este mês uma proposta legislativa para criar um passaporte digital que permita retomar as viagens durante a pandemia, para pessoas vacinadas ou recuperadas da covid-19.

“O objetivo é fornecer provas de que uma pessoa foi vacinada, resultados dos testes para aqueles que ainda não conseguiram obter uma vacina e informação sobre a recuperação da covid-19”, afirmou von der Leyen, no Twitter.

Este certificado, avançou ainda a líder, “respeitará a proteção de dados, segurança e privacidade”.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy