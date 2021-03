Dívida pública baixa para 269,8 mil milhões em janeiro

Segundo o supervisor da banca, "esta diminuição refletiu essencialmente amortizações de títulos de dívida, no valor de 0,3 mil milhões de euros, e a redução de responsabilidades em depósitos no valor de 0,2 mil milhões".

A dívida pública baixou para 269,8 mil milhões de euros em janeiro. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP). Em dezembro, a dívida pública estava acima dos 270 mil milhões de euros.

Os depósitos das administrações públicas diminuíram 0,7 mil milhões de euros. A dívida pública líquida de depósitos aumentou 0,1 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, para 246,6 mil milhões de euros.

No final do ano passado, recorde-se, a dívida pública situava-se em 133,7% do produto interno bruto (PIB), de acordo com os dados do BdP.