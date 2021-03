Atividade turística acentuou contração em janeiro

O setor do alojamento turístico registou 308,4 mil hóspedes e 709,9 mil dormidas em janeiro de 2021, correspondendo a variações de -78,3% e -78,2%, respetivamente (-71,2% e -72,6% em dezembro, pela mesma ordem). Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As dormidas de residentes diminuíram 60,3% (-54,2% em dezembro) com 427 mil dormidas e as de não residentes recuaram 87% (-83,2% no mês anterior) e atingiram 282,9 mil.

A totalidade dos dezassete principais mercados emissores manteve decréscimos expressivos em janeiro, tendo representado 84,1% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico neste mês. As maiores reduções registaram-se nos mercados chinês (-98,1%), dinamarquês (-95,2%), russo (-94,8%), canadiano (-94,3%) e dos Estados Unidos (-94,2%).

Todas as regiões registaram decréscimos expressivos das dormidas, superiores a 50%, verificandose as menores diminuições no Alentejo (-59,3%) e Centro (-69,3%) e as maiores reduções na AM Lisboa (-81,9%), RA Madeira (-81,2%) e Algarve (-80,6%). A AM Lisboa concentrou 27,5% das dormidas, seguindo-se o Norte (19,4%) e o Algarve (15,3%). Em janeiro, todas as regiões apresentaram decréscimo no número de dormidas de residentes, tendo as menores reduções sido registadas no Alentejo (-54,9%) e RA Madeira (-56,1%).

Nesse mês, em termos de dormidas de não residentes, o Alentejo apresentou um decréscimo de 68,9%, enquanto as restantes regiões apresentaram decréscimos superiores a 80%.

A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,30 noites) aumentou 0,4% (-4,9% em dezembro). A estada média dos residentes aumentou 15,0% e a dos não residentes cresceu 22,3%.

Em janeiro, 54% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (52,3% em dezembro).