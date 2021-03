Portugal já não registava número de novos casos tão baixo desde 8 de setembro

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, o número de doentes covid nos cuidados intensivos continua a diminuir pelo 17º dia sucessivo, com menos 15 pessoas internadas, tendo no total 469.

Já foram divulgados os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou 394 novas infeções por covid-19 e 34 mortes associadas à doença. No total, o país já soma 804.956 casos e 16.351 mortes.

Esta segunda-feira, Portugal registou o número mais baixo de novos casos desde 8 de setembro de 2020, quando se registou 388 casos. Comparativamente a ontem, o número de casos ativos diminuiu para menos 898 pessoas.

Segundo o boletim da DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou o maior número de novas infeções nas últimas 24 horas – 238. De seguida, está o Norte com 74 novos casos, o Centro com 27, Alentejo com 15, Algarve com 12. Nas Regiões Autónomas, surgiram 16 novos contágios na Madeira e 12 nos Açores (tal como no Algarve).

Já em relação aos óbitos, morreram mais 15 pessoas com covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro e 9 no Norte.

Depois de seis dias consecutivos a decrescer, o número de internados subiu, com mais duas pessoas a precisar de cuidados hospitalares, tendo agora 2.167 nas unidades hospitalares. Por outro lado, o número de doentes covid nos cuidados intensivos continua a diminuir pelo 17º dia sucessivo, com menos 15 pessoas internadas, tendo no total 469.

Os dados de hoje também revelam que mais 1.258 pessoas recuperaram da doença, fazendo subir para 720.235 o número total de recuperados desde o começo da pandemia em Portugal. De realçar que os primeiros casos detetados no país foram a dia 2 de março.

De momento, 41.227 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde, menos 4.187 em relação a sábado.

Quanto aos concelhos, o boletim da DGS apresenta apenas três concelhos - Arronches, Manteigas e Resende – no nível extremamente elevado de incidência de contágios por 100 mil habitantes em 14 dias, excedendo os 960 casos por 100 mil.

Portugal tem 113 concelhos no nível elevado ou superior, menos 115 do que no boletim da semana passada. No nível elevado, estão 96 concelhos entre 240 e 479,9 novos casos por 100 mil habitantes, menos 19 do que na semana anterior.

Já no nível de risco muito elevado, houve um maior decréscimo no número de concelhos, menos 84. Entre 480 e 959,9 novos casos por 100 mil habitantes, temos 14 concelhos dentro deste parâmetro.

Por último, no nível moderado, estão 195 concelhos divididos por 4 categorias, que vão tendo uma menor incidência de casos por covid-19 por 100 mil habitantes.