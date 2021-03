The Weeknd anuncia novo concerto em Portugal em 2022

O cantor The Weeknd anunciou, esta segunda-feira, um novo concerto em Portugal no dia 26 de outubro de 2022. O canadiano já tinha confirmado um concerto na Altice Arena, em Lisboa, para o dia anterior, inserido na sua digressão mundial "The After Hours World Tour".

Os bilhetes ficarão disponíveis a partir das 9h desta quarta-feira, 3 de março, no site da promotora Everything is New, e os preços devem variar entre os 40€ e os 185€.